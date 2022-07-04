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Четыре человека погибли в ДТП с участием иномарок на российской трассе

На трассе Чита — Хабаровск в ДТП с иномарками погибли четыре человека, еще один пострадал

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

На трассе ЧитаХабаровск в Амурской области в ДТП с участием иномарок погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, иномарки двигались по российской трассе на огромной скорости, после столкновения автомобили разлетелись на куски и загорелись. Представители экстренных служб пояснили, что от машин остались только искореженные груды металла, уничтоженные огнем.

На месте происшествия пожарные с помощью пены ликвидировали возгорание автомобилей. Выжившую в ДТП женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе ОренбургОрск столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате ДТП погибли семь человек. Еще троих с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, они в стабильно тяжелом состоянии.

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Анна Щербакова
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