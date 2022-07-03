Семь человек погибли в ДТП на российской трассе

УМВД: семь человек погибли в результате ДТП на трассе Оренбург — Орск, еще трое пострадали

На трассе Оренбург — Орск столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате ДТП погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области.

Авария произошла у поворота на поселок Урал (в 175 км от Оренбурга). По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai ix35, двигаясь со стороны Орска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus, после чего один из автомобилей задел грузовик Scania.

В результате ДТП семь человек скончались на месте происшествия, еще троих с травмами различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение, они находятся в стабильно тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве Оренбургской области. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль с туристами упал в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана. ДТП произошло около села Куруш, всего пострадали 6 человек. Пятеро из них смогли выбраться самостоятельно, одному человеку потребовалась помощь спасателей. Мужчина получил серьезные травмы, однако на данный момент его жизни ничто не угрожает.

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