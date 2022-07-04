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Российский четвероклассник убежал от привязавшего его к батарее похитителя

В Воронеже четвероклассник смог убежать от похитителя, привязавшего его к батарее

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Воронеже четверокласснику удалось убежать от похитившего его мужчины, который привязал ребенка к батарее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 2 июля. Похититель увидел мальчика на улице, схватил его и завел к себе домой, после чего привязал к батарее.

Однако школьник подождал, пока мужчина отвлечется, воспользовался моментом и развязал веревку. Ребенку удалось убежать из квартиры, и он сразу направился домой, чтобы рассказать родителям о произошедшем. Те, в свою очередь, сразу обратились в полицию.

Позднее похитителя задержали. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 126 («Похищение человека»).

Ранее в Киселевске Кемеровской области местный житель надел платье, колготки и лифчик для того, чтобы приманить педофила. Однако жители приняли его за преступника. На момент поимки на мужчине были платье, колготки и женский лифчик, под который он спрятал воздушные шарики.

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Никита Абрамов
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