Фотограф заманил модель в лес, привязал обнаженной к дереву и убил

23-летнюю модель Рину Арано из Токио обнаружили задушенной в лесу

В Японии фотограф заманил модель в лес и убил ее. Об этом сообщает Yahoo! News.

23-летняя Рина Арано жила в Токио, училась в медицинском колледже и подрабатывала моделью. «Я всегда ношу длинные платья, и у меня высокий голос, как у персонажей из аниме», — цитируют ее слова японские СМИ. Девушка пропала 5 июня, а через три дня ее родственники обратились в полицию.

Спустя почти две недели тело Арано нашли в лесу в префектуре Ибараки. Девушка была обнажена и привязана к дереву. Официальная причина смерти пока не названа, но отмечается, что на шее погибшей были обнаружены следы, указывающие на то, что ее задушили.

Вскоре полиция арестовала 33-летнего Хироюки Санпея. Его подозревают в том, что он удерживал Арано в своем загородном доме рядом с городом Хитатиота. Как рассказали близкие девушки, они познакомились в социальной сети. Санпей якобы увлекался фотографией и позвал девушку попозировать.

В смартфоне мужчины была найдена переписка с Арано и ее фотографии, на которых она скована наручниками. Санпей утверждает, что они были сделаны во время фотосессии, которая проходила с согласия модели. Также он заявил, что действительно посадил Арано к себе в машину, чтобы отвезти в загородный дом, но позже высадил около ближайшего магазина и с тех пор не видел.

Мобильный телефон убитой нашли на вилле мужчины. Следователи указали Санпею на противоречия в его показаниях, после чего он отказался общаться с полицией. Запись видеорегистратора из автомобиля мужчины показывает, что он проезжал недалеко от того места, где позже нашли тело Арано. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мексике 79-летний мужчина застрелил 21-летнюю жену. Убийство произошло после того, как женщина изъявила желание развестись с супругом.