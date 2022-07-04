В ЛНР рассказали о подготовке украинских военных к городским боям в Лисичанске

Военнослужащий ЛНР Сова рассказал, что бойцы ВСУ готовились к городским боям в Лисичанске

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовились к городским боям в Лисичанске. Об этом рассказал военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) с позывным Сова, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные рыли окопы во дворах жилых домов и сооружали на улицах города баррикады из гражданских автомобилей.

«Но это бессмысленная тактика с их стороны по той причине, что это тонкий металл и любым оружием пробивается. Я не пойму, зачем они гражданские машины использовали. Может, они хотели замедлить путь колонны (военной техники — прим. "Ленты.ру"), если пойдет колонна», — предположил боец ЛНР.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел. Позднее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что бойцы ВСУ покидали Лисичанск на похищенных велосипедах и машинах.