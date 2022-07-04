На Украине поставили условия России для прекращения огня Киевом

Советник главы ОП Украины Подоляк потребовал возместить ущерб стране для прекращения огня

Для прекращения огня со стороны Киева необходимо выполнить ряд условий. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Согласно его публикации, от России требуется немедленно прекратить боевые действия на территории Украины, а также вернуть «похищенных граждан». Кроме этого, российская сторона должна выдать военных преступников и установить механизм репараций.

Подоляк также выступил с требованием признать суверенитет Украины и возместить ущерб стране. Так он ответил на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Киеву необходимо согласиться на поставленные российской стороной условия и сесть за стол переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. По его словам, несмотря на стремление закончить боевые действия как можно раньше, дипломатические методы пока применять рано.