На Украине поставили условия России для прекращения огня Киевом
Для прекращения огня со стороны Киева необходимо выполнить ряд условий. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в Twitter.
Согласно его публикации, от России требуется немедленно прекратить боевые действия на территории Украины, а также вернуть «похищенных граждан». Кроме этого, российская сторона должна выдать военных преступников и установить механизм репараций.
Подоляк также выступил с требованием признать суверенитет Украины и возместить ущерб стране. Так он ответил на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Киеву необходимо согласиться на поставленные российской стороной условия и сесть за стол переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. По его словам, несмотря на стремление закончить боевые действия как можно раньше, дипломатические методы пока применять рано.