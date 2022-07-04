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На Украине поставили условия России для прекращения огня Киевом

Советник главы ОП Украины Подоляк потребовал возместить ущерб стране для прекращения огня

Фото: The Presidential Office of Ukrai / Globallookpress.com

Для прекращения огня со стороны Киева необходимо выполнить ряд условий. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Согласно его публикации, от России требуется немедленно прекратить боевые действия на территории Украины, а также вернуть «похищенных граждан». Кроме этого, российская сторона должна выдать военных преступников и установить механизм репараций.

Подоляк также выступил с требованием признать суверенитет Украины и возместить ущерб стране. Так он ответил на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Киеву необходимо согласиться на поставленные российской стороной условия и сесть за стол переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. По его словам, несмотря на стремление закончить боевые действия как можно раньше, дипломатические методы пока применять рано.

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Алевтина Запольская
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