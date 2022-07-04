Евросоюз осудил попытки дестабилизировать обстановку в Узбекистане

Глава Евросовета Мишель осудил попытки дестабилизации в узбекской Каракалпакии

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил попытки дестабилизации в узбекской республике Каракалпакия. Об этом сообщает ТАСС.

Еврочиновник заявил, что поддерживает реформы узбекского правительства, направленные на формирование гражданского общества и правового государства. Он также выразил «соболезнования семьям и близким погибших в результате беспорядков, организованных преступными элементами».

По предварительным данным, во время протестов, начавшихся 1 июля, погибли не менее 18 человек, еще 243 — пострадали. Волнения начались из-за решения властей страны внести в конституцию поправки, которые лишают регион статуса автономии и права на выход из состава республики.

По факту протестов в Нукусе — столице Каракалпакстана — возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на конституционный строй». 1 и 2 июля были задержаны 516 участников демонстраций.