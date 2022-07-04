The Independent: бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте «адом на земле»

Украинские солдаты, возвращающиеся с передовой в Донбассе, назвали службу на восточном фронте «адом на земле», пишет The Independent.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали изданию о кардинальных отличиях между тем, что транслируют по телевидению, и тем, что происходит на восточной линии фронта. По мнению одного из них, солдата по имени Алексей, новые поставки западного вооружения не помогут изменить ход конфликта.

По словам украинского бойца, боеприпасы у его подразделения начали заканчиваться спустя несколько недель. В определенный момент солдаты не могли стоять в окопах из-за непрекращающихся обстрелов. По данным официальных властей, каждый день гибнет от 100 до 200 украинских солдат, однако Алексей утверждает, что его соединение потеряло 150 человек в первые три дня сражения. Многие из них погибли из-за кровопотери.

Вывозить раненых они могли только ночью из-за обстрелов, а иногда им приходилось ждать по несколько дней. «Командирам все равно, что психологически ты сломлен. Если у тебя бьется сердце, руки-ноги на месте — ты должен вернуться», — поделился Алексей.

Еще двое солдат, которые работали в офисе и не имели какого-либо боевого опыта, рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. Они признались, что стали свидетелями «ужасной организации» и «нелогичных решений» руководства, а многие из их батальона и вовсе отказались сражаться.

По словам 28-летнего бывшего учителя из Славянска, украинские поля сражений представляют собой совершенно иную жизнь с иной системой ценностей. Положительные моменты можно найти в дружбе с сослуживцами, однако он также видел, как они умирали от крайнего изнеможения, как физического, так и эмоционального.

«Тяжело жить в условиях постоянного стресса, недосыпания и недоедания. Увидеть своими глазами все эти ужасы — трупы, оторванные конечности. Вряд ли чья-то психика такое выдержит», — сказал он. Тем не менее боец подчеркнул, что мотивация защищать свою страну у него есть.

Ранее приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике британец Шон Пиннер дал совет наемникам. Он призвал всех иностранцев, не имеющих военного опыта, не приезжать на Украину.