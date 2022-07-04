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Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией

Президент Украины Зеленский: Турция и ООН должны гарантировать безопасность экспорта зерна
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Киев ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, пишет ТАСС.

Как уточнил политик, представители Украины, ответственные за безопасность выхода зерна из портов, активно работают с международными партнерами. «Очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России, которой мы не доверяем», — подчеркнул он.

Зеленский считает, что безопасность кораблям должна гарантировать Турция. Он добавил, что Киев напрямую ведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. «Мы работаем над разными путями — как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. И мы ежедневно увеличиваем наш экспорт», — подчеркнул он.

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Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой, но точно возможной миссией. По его словам, сейчас на Украине находится 22 миллионов тонн зерна, еще около 60 миллионов тонн урожая ожидается осенью.

Ранее стало известно о том, что Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно из Бердянска.

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Марина Совина
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