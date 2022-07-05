Россияне пристрастились к слабоалкогольным коктейлям

«Ъ»: слабоалкогольные коктейли стали лидером по темпам продаж алкогольной продукции в РФ

На фоне расширения ассортимента в торговых сетях слабоалкогольные коктейли смогли выйти в лидеры по темпам роста в деньгах среди всей алкогольной продукции. О пристрастии россиян к подобным напиткам пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Аналитики подсчитали, что с января по середину июня продажи таких коктейлей росли год к году на 46,1 процента в деньгах и на 31,1 процента — в натуральном выражении. Кроме того, отмечается, что продажи джина выросли на 40,8 процента и 34,6 процента, рома — на 22,6 процента и 14,5 процента, виски — на 16,8 процента и 5,8 процента соответственно.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга дистрибутора «Перспектива» (бренды Hooper’s Hooch, Black Russian, Manchester и др.) Марина Дольникова, рост популярности слабоалкогольных коктейлей обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это произошло из-за роста представленности слабоалкогольных коктейлей в торговых точках, во-вторых, расширился ассортимент, в том числе за счет продуктов, ориентированных на молодых покупателей.

В конце июня стало известно, что британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки под такими брендами, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уйдет из России. Процесс постепенного сокращения коммерческой деятельности займет около полугода.