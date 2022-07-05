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В Белоруссии призвали ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных

Постпред Белоруссии Бельская призвала ООН к реакции на дискриминацию белорусов и русских

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская призвала организацию отреагировать на факты дискриминации русскоязычных граждан в западных странах. Об этом она высказалась во время дискуссии со специальным докладчиком по современным формам расизма в ходе 50-й сессии Совета по правам человека, сообщает пресс-служба МИД республики.

Бельская призвала спецдокладчика к «объективной и беспристрастной» оценке и решительной реакции на факты дискриминации белорусов и русских в различных сферах. Также она указала на необходимость восстановления их прав.

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Дипломат также отметила, что «поощрение русофобии и санкционная одержимость западных политиков» ведут к «разжиганию межцивилизационного конфликта в Европе». При этом она обратила внимание на то, что в ряде стран процессы дискриминации «развиваются при опасном поощрении на государственном уровне деятельности военизированных групп, проповедующих межнациональную и расовую ненависть, идеологию неонацизма».

Ранее в МИД Белоруссии возмутились подавлением свободы слова в Латвии. В частности, в ведомстве обвинили латвийские власти в цензурировании информационного поля и назвали это резонансным нарушением прав человека.

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Алевтина Запольская
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