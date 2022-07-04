Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белоруссия возмутилась подавлением свободы слова в Латвии

МИД Белоруссии назвал цензуру инфополя в Латвии резонансным нарушением прав человека
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Власти Латвии цензурируют информационное поле, тем самым подавляя свободу слова. Об этом говорится в докладе МИД Белоруссии «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира — 2022».

Согласно докладу, в отношении пользователей социальных сетей и читателей СМИ применяются административные и уголовные наказания. Более того, за просмотр так называемых запрещенных медиа предусмотрен штраф в размере 700 евро.

«В частности, заблокировано белорусское телевидение и новостной портал belta.by», — возмутились в ведомстве. Уточняется, что юридическим лицам грозит штраф в размере 14 тысяч евро за распространение или трансляцию программ запрещенных телеканалов.

Материалы по теме:
«Молодежь нацелена в Европу» Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
«Молодежь нацелена в Европу»Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
25 октября 2021
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа 2021

В докладе также вспомнили запрет на празднование Дня Победы в Латвии. 10 мая муниципальные службы Риги свезли на свалку цветы, возложенные к памятнику Освободителям, что вызвало протест у неравнодушных жителей республики.

Ранее Сейм Латвии проголосовал за снос памятника воинам-освободителям. Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию. В ответ на это Русский союз Латвии решил провести митинг против сноса советских памятников.

В Белоруссии применяется уголовное наказание в отношении лиц, дискредитирующих власть страны. 23 июня белоруса приговорили к году колонии за комментарий двухлетней давности в адрес президента страны Александра Лукашенко. В 2020 году Максим Антонович оставил комментарий под публикацией, в котором он назвал Лукашенко «идиотом тупорылым» и пожелал ему «гореть в аду».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили переименовать Калининград
Россиянка связывала и избивала детей собачьими поводками
ФСБ предостерегла отправившего деньги украинскому фонду россиянина
Метеоролог рассказал о риске возникновения штормов на черноморском побережье
Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта
Умер советский и российский режиссер Юлий Файт
Глава МИД Литвы ушел в отпуск на фоне проблем с Калининградом и оконфузился
Россиянин поймал в своей квартире ужинавшего вора
Сергей Елисеев возглавит правительство Херсонской области
Эксперт рассказал об использовании данных с VPN американским бизнесом и властями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.