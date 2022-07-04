Белоруссия возмутилась подавлением свободы слова в Латвии

МИД Белоруссии назвал цензуру инфополя в Латвии резонансным нарушением прав человека

Власти Латвии цензурируют информационное поле, тем самым подавляя свободу слова. Об этом говорится в докладе МИД Белоруссии «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира — 2022».

Согласно докладу, в отношении пользователей социальных сетей и читателей СМИ применяются административные и уголовные наказания. Более того, за просмотр так называемых запрещенных медиа предусмотрен штраф в размере 700 евро.

«В частности, заблокировано белорусское телевидение и новостной портал belta.by», — возмутились в ведомстве. Уточняется, что юридическим лицам грозит штраф в размере 14 тысяч евро за распространение или трансляцию программ запрещенных телеканалов.

В докладе также вспомнили запрет на празднование Дня Победы в Латвии. 10 мая муниципальные службы Риги свезли на свалку цветы, возложенные к памятнику Освободителям, что вызвало протест у неравнодушных жителей республики.

Ранее Сейм Латвии проголосовал за снос памятника воинам-освободителям. Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию. В ответ на это Русский союз Латвии решил провести митинг против сноса советских памятников.

В Белоруссии применяется уголовное наказание в отношении лиц, дискредитирующих власть страны. 23 июня белоруса приговорили к году колонии за комментарий двухлетней давности в адрес президента страны Александра Лукашенко. В 2020 году Максим Антонович оставил комментарий под публикацией, в котором он назвал Лукашенко «идиотом тупорылым» и пожелал ему «гореть в аду».