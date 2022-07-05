Британия запретила импорт белорусского оружия

Правительство Великобритании запретило импорт оружия и комплектующих из Белоруссии

В рамках новых санкций, вступивших в силу 5 июля, Великобритания ввела запрет на импорт оружия и его комплектующих из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В список запрещенных для импорта в Великобританию белорусских товаров также вошли: калий и калийные удобрения, минеральные удобрения, изделия из чугуна и стали, предметы военного назначения.

Запрет, согласно указанию британских властей распространяется на товары, произведенные в Белоруссии и поставляемые оттуда. Как поясняется в сообщении, санкции также коснуться товаров, которые поставляются через белорусскую территорию.

4 июля Великобритания анонсировала новые санкции против Белоруссии, в ответ на поддержку Минском российской специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что запретные меры перекроют импорт и экспорт между Белоруссией и Великобританией на сумму порядка 60 миллионов фунтов стерлингов (около 73 миллионов долларов).