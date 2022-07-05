18-летняя девушка-строитель рассказала о жизни с привлекательной внешностью

Британка Франческа Хоули с привлекательной внешностью выбрала профессию строителя в 18 лет

Жительница английского города Шеффилд выбрала профессию строителя и рассказала о жизни и работе с привлекательной внешностью. Ее историю приводит New York Post.

18-летняя Франческа Хоули рассказала, что всегда мечтала пойти по стопам отца Ричарда Андрю, в связи с чем поступила в колледж на специальность каменщика. Девушка с детства наблюдала за развитием строительного бизнеса, который ее родитель запустил в 2010 году, и в настоящий момент работает у него в подчинении.

«Когда я называю новым знакомым свою профессию, они смотрят на меня в оцепенении. Люди не верят мне и думают, что я лгу, — сказала героиня материала. — Большинство моих ровесников не проводят много времени со своими родителями, а я люблю каждый день помогать папе».

При этом Хоули нравится выходить в свет в модной женственной одежде по выходным. По словам каменщицы, с восьми утра до шести вечера она выглядит ужасно, однако в свободное время переодевается в платья и туфли на каблуках. «Кроме того, я постоянно делаю маникюр и защищаю его перчатками во время работы», — заявила она.

Британка также призналась, что на стройке ее постоянно окружают мужчины, однако этот факт ее не смущает. Напротив, девушка предпочитает мужское окружение женскому. «С парнями гораздо меньше хлопот. Более того, я выросла на их глазах, и теперь все они мне как братья. Они постоянно проверяют, все ли у меня в порядке, а некоторые из них иногда ходят со мной на вечеринки», — заключила она.

В январе еще одна женщина-строитель из Великобритании рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается в повседневной жизни и соцсетях из-за привлекательной внешности. 26-летняя жительница Норфолка Дарси Ричардс оставила работу официантки ради профессии мечты и стала кирпичной укладчицей. Она пожаловалась, что коллеги-мужчины постоянно упрекают ее в том, что она недостаточно сильна или чересчур медлительна.