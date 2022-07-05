Весивший 244 килограмма мужчина отказался от вредных привычек и похудел вдвое

Kron 4: 57-летний Джефф Бринкер похудел вдвое благодаря отказу от вредных привычек

244-клограммовый житель США отказался от вредных привычек, занялся спортом и похудел вдвое, до 122 килограммов. Об этом сообщает Kron 4.

57-летний Джефф Бринкер из штата Миссури располнел из-за привычек и работы. С 2005 по 2015 год он с бывшей женой владел компанией, которая занималась продажей барбекю и кейтерингом. За это время американец набрал лишний вес. На пике стрелка его весов показывала 244 килограмма.

В 2016 году мужчина решился на операцию по рукавной гастропластике, что помогло избавиться от части лишних килограммов, но потом согнанный вес вернулся. Год назад дочь мужчины Саманта объяснила, что ему необходимо похудеть. «После нескольких подобных бесед я понял, что нужно что-то делать», — сказал Бринкер.

Он решил изменить образ жизни. «Просто резко покончить с дурными привычками. Я несколько раз пытался сделать это, записаться в какую-нибудь программу, но каждый раз проваливался. Мне нужно было изменить образ мышления и начать есть меньше», — пояснил мужчина.

Он снизил энергетическую ценность рациона до 1200 килокалорий в день и полностью отказался от сахара. «Я был сладкоежкой. Поэтому я просто отказался от употребления сахара и перестал добавлять его в кофе. Кроме того, я перестал есть простые углеводы вроде белого хлеба», — рассказал Бринкер.

Мужчина начал питаться по пять раз в день и записался в спортзал. Он проводит в спортзале по часу каждое утро, занимается на велотренажере и выполняет упражнения с легкими весами. Позже американец увеличил продолжительность тренировок до полутора часов, а количество ежедневно потребляемых килокалорий — до 1600.

В конце концов, ему удалось похудеть до 122 килограммов. Обхват его талии снизился со 152 до 106 сантиметров.

Мужчина подчеркнул, что во время похудения его поддерживали жена Марта, сын и дочь. Жена начала соблюдать диету вместе с Бринкером, чтобы помочь ему. Она тоже сбросила 27 килограммов. Бринкер планирует похудеть еще на 15 килограммов, но он рад и уже достигнутому результату. «Теперь я добавил больше силовых упражнений, буду поддерживать общую активность и здоровый образ жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сумела сбросить 14 килограммов за полгода благодаря диете и физическим нагрузкам и поделилась своим методом. Она перешла на вегетарианскую диету.