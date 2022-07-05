В Италии зафиксировали новый всплеск COVID-19

Минздрав Италии сообщил о 132 тысячах болеющих COVID-19 впервые с февраля

В Италии зафиксирован новый крупный всплеск COVID-19, впервые с февраля этого года число болеющих достигло 132 тысяч. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление итальянского Минздрава.

С начала пандемии Италия находится на восьмом месте по показателям смертности от COVID-19 в мире. Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 94 заболевших.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович допустила, что в России летом может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. «Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно», — сказала она, отметив, что сейчас наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и рост числа госпитализаций.