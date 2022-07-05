Россиянина задержали за разбойные нападения на дальнобойщиков

В Башкортостане полиция задержала подозреваемого в разбойных нападениях на дальнобойщиков

В Республике Башкортостан правоохранители задержали 45-летнего жителя Челябинской области, который совершил два разбойных нападения на дальнобойщиков более 14 лет назад. Об этом во вторник, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным ведомства, 22 мая 2008 года на трассе в Салаватском районе дальнобойщик из Петербурга подобрал попутчика, который попросил довезти его до села Месягутово. В дороге пассажир потребовал остановить грузовик и выстрелил из пистолета водителю в живот, после чего похитил два мобильных телефона и скрылся с места преступления. В кабине он оставил отпечатки пальцев и кровь, благодаря которым был выделен его ДНК-профиль. Раненый водитель смог обратиться за помощью. Отмечается, что ему удалось выжить благодаря активному сопротивлению и осечке пистолета.

На кадрах видно, как стражи порядка задерживают мужчину.

Также фигурант подозревается в похожем убийстве дальнобойщика в 1998 году в Самарской области. В этот раз мужчина убил водителя из самодельного обреза.

Следователям по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить личность нападавшего. Его поместили в СИЗО, он полностью признал свою вину.

Ранее стало известно, что в Москве семеро иностранных граждан в возрасте от 21 года до 29 лет задержаны за разбойное нападение на 27-летнего москвича.

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