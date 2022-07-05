Госдума рассмотрит доклад о государственном контроле-надзоре в России

Михаил Романов: Комитет Госдумы по контролю рассмотрит доклад о госконтроле-надзоре

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов рассказал о старте работы Комитета над сводным докладом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации в 2021 году». Обсуждение сводного доклада, направленного правительством РФ в Госдуму, планируется на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по контролю с участием представителей фракций, профильных комитетов ГД, контрольно-надзорных ведомств, представителей регионов, научных организаций и бизнес-сообщества. Доклад подготовлен в соответствии с ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Михаил Романов назвал представленный Министерством экономического развития РФ доклад историческим, так как это отчет о работе по новым правилам, определенным новыми законами, регулирующими государственный контроль. Новая система охватывает 100 федеральных видов контроля, 33 региональных и 7 муниципальных.

«Правительство во взаимодействии с законодательной властью и бизнесом системно подошло к задаче разработки и внедрения новой модели контроля. «Регуляторная гильотина» отсекла сохраняющиеся с советских времен рудименты в виде устаревших и неактуальных норм. Был принят закон об обязательных требованиях, который, в том числе, ввел цикличность их актуализации: все правила должны пересматриваться раз в 6 лет, новые вводятся всего два раза в год, а не бессистемно как это было прежде. И, главное, — приняты новый закон о госконтроле и его закон-спутник. Это позволило привести в порядок все правовые акты, регулирующие государственный и муниципальный контроль. Благодаря этому, сегодня у органов контроля имеются современные, прогрессивные инструменты, позволяющие бережно относиться к ресурсам как бизнеса, так и государства», — сказал Михаил Романов.

Парламентарий рассказал, что практика применения нового регулирования стала предметом широкого обсуждения на полях Петербургского международного юридического форума, состоявшегося на прошлой неделе. По словам депутата, эксперты сошлись во мнении, что 2021 год стал началом новой эры контрольной деятельности в нашей стране.

«1 января 2022 года реформа вступила в силу на региональном уровне. Для каждого регионального и муниципального вида контроля принято соответствующее положение — 2500 региональных актов и более 20 тысяч муниципальных. Все региональные акты, которые противоречат новому закону о контроле, изменены или отменены. С 1 июля 2021 года, когда заработала новая система с риск-ориентированным подходом, в сравнении с допандемийным 2019 годом количество проверок снизилось более чем в два раза (с 1,5 миллиона до чуть более 700 тысяч), хотя проверки не запрещались. Внушающими выглядят и экспертные оценки реформы — фиксируется сокращение административных издержек бизнеса на общую сумму от 160 до 180 миллиардов рублей», — сообщил Михаил Романов.

Депутат также подчеркнул, что акцент реформы контрольно-надзорной деятельности — на усилении профилактики правонарушений, и это дает свои ощутимые плоды в первую очередь в сегменте малого и среднего бизнеса.

«Мы видим двукратный рост доли профилактических визитов в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (увеличение с 9,6 процента от общего их числа в 2021 году до 22,5 процента в 2022 году). Необходимо продолжить работу по развитию риск-ориентированного похода», — отметил Михаил Романов.

Кроме того, Михаил Романов отметил необходимость совершенствование системы оценки контрольно-надзорной деятельности.

В рамках заседания Комитета по контролю Михаил Романов предложил коллегам в период предстоящей летом работы в регионах проработать основные положения доклада правительства с учетом мнения региональных исполнительных органов государственной власти и предпринимательского сообщества. Парламентский орган также направит председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о проведении обсуждения доклада в период осенней парламентской сессии на расширенном заседании Комитета по контролю с участием представителей фракций, профильных комитетов, научных организаций и бизнес-сообщества.

