Собака ценой жизни спасла детей от пумы

NBC Chicago: чихуа-хуа ценой своей жизни спас четырех детей от пумы

Собака в американском городе Айдахо-Спрингс, штат Колорадо, сразилась с пумой и ценой своей жизни спасла четырех детей. Об этом сообщает NBC Chicago.

Пума подкралась к дому, когда хозяйка собаки, 37-летняя Вирджиния Хэвенс, готовила обед. В это время четверо ее детей в возрасте 11, 8, 7 лет и 4 года играли на заднем дворе, а муж Дэниел занимался чисткой машины.

Неожиданно двухлетняя метис питбуля и чихуа-хуа по кличке Леди начала яростно лаять во дворе. Хэвенс подбежала к двери и не поверила своим глазам: собака дралась с полутораметровой пумой. Это дало семье время скрыться в доме.

«Я была в бешенстве, дети плакали», — вспоминает Хэвенс. Женщина хотела помочь собаке, но решила, что выходить на улицу опасно. Тогда она побежала в спальню дочери, расположенную на втором этаже дома, открыла окно и швырнула в пуму розовые роликовые коньки, чтобы отвлечь ее от схватки с собакой.

Спасатели прибыли в течение пяти минут и обстреляли пуму нелетальными пулями. Два выстрела попали в пуму, и она убежала в горы. Глава полиции Айдахо-Спрингс Нэтен Басек рассказал, что схватки между животными не требуют использования летального оружия, хотя приехавший на вызов полицейский был готов застрелить пуму из ружья, если бы семье угрожала опасность.

Собака получила серьезные раны. «Она была в крови, и у нее был проломлен череп. Когда она подошла ближе, я увидела, что ее правый глаз выпирает, и что ей тяжело дышать», — рассказывает Хэвенс. Семья завернула собаку в полотенце и поехала к ветеринару. Врачи оценили перспективы выздоровления собаки как маловероятные, и семье пришлось усыпить Леди.

После произошедшего семья завела другую собаку — щенка по кличке Боаз.

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