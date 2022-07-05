В Совфеде допустили ответ России на санкции Японии

Сенатор Совфеда Абрамов допустил ответ России на санкции Японии

Россия может дать зеркальный ответ на санкции Японии не только в отношении самой страны, но и против японских компаний, которые работают на российской территории. Это допустил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации, сенатор от Амурской области Иван Абрамов, пишет РИА Новости.

По его словам, Токио вредит вводимыми против Москвы санкциями, прежде всего самому себе. Сенатор добавил, что страна закупала у России много природных ресурсов, которых у самой Японии нет. «Нельзя произвести продукцию, не имея сырья», — отметил политик.

Абрамов уточнил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции.

5 июля Япония ввела новые санкции в отношении 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. В частности, ограничения коснулись вице-премьера России Дмитрия Григоренко, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, а также его заместителя Кирилла Стремоусова, виолончелиста Сергея Ролдугина, родственников главы совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова — Марины, Кирилла и Никиты Мордашовых.