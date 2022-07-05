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Россиянка побывала на Кавказе и нашла достойную замену европейским курортам

Идеальный отдых в Ессентуках напомнил читательнице «Тонкостей туризма» Карловы Вары

Фото: Galina Maykova/ Shutterstock

Российская туристка побывала на отдыхе в Ессентуках и назвала курорт достойной заменой Карловым Варам. Впечатлениями от своей поездки на Кавказ она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

Как призналась путешественница, направление Кавминвод оказалось для нее идеальным вариантом, поскольку там она нашла две главные составляющие своего отпуска: экскурсионную и оздоровительные программы. Ессентуки показался ей «действительно европейским городом» по настроению, ухоженности и архитектуре. Например, Николаевские ванны россиянка сравнила с ваннами в Будапеште — они напомнили ей древнегреческий храм, грязелечебницу и старинные особняки, где когда-то работали санатории.

«И это удивительным образом сочетается с кавказским колоритом и фирменным гостеприимством. Всюду зелень, цветы, вдалеке виднеются горы, воздух чистый и свежий, мечта жителя мегаполиса», — отметила читательница портала.

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По словам туристки, на курорте были доступны около 20 источников с минеральной водой. Также она посещала с ребенком аквапарк, конный клуб и побывала на экскурсии в Пятигорске «с его лермонтовскими местами». Остановилась девушка в двухкомнатной квартире в туристической зоне за 2,5 тысячи рублей в день.

«Вывод удивляет даже меня саму: мы не подозревали, что у нас на Кавказе можно отдохнуть так комфортно», — подытожила россиянка.

Ранее в апреле россиянам назвали оптимальная стоимость туров в санатории Кавминвод в летнем сезоне. Так, семидневное лечение в санатории Пятигорска обойдется от 28,9 тысячи рублей на двоих, в Кисловодске — от 37,4 тысячи рублей, в Железноводске — от 67,5 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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