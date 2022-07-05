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Президент Эстонии оценил идею разрыва отношений с Россией

Президент Эстонии призвал не разрывать отношения с Россией на уровне посольств

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Эстонии Алар Карис призвал сохранять отношения с Россией, а не разрывать их, хотя бы на уровне посольств, поскольку это «поможет улавливать настроения россиян». Его цитирует РИА Новости.

Карис считает, что поддерживать отношения с Москвой было бы правильно, и по этой причине он аккредитовал российского посла Владимира Липаева в Таллине. «[Дипмиссия —] это еще один канал, чтобы хоть немного улавливать происходящее, например, настроения людей», — добавил политик.

Президент также оценил высказывание премьер-министра страны Каи Каллас, ранее заявившей, что оборонные планы НАТО в странах Прибалтики недостаточны. Он осудил идею Каллас и отметил, что не видит прямой угрозы, исходящей от Москвы. По его словам, Эстония сейчас лучше защищена, чем Финляндия и Швеция.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Эстонию из-за враждебности со стороны Таллина. Там напомнили о введении Эстонией с 10 июля запрета для физических лиц на ввоз из России и вывоз в нее ряда товаров и высказали мнение, что «истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам».

Алевтина Запольская
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