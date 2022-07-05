МЧС России ввело требования к фасадным системам зданий после крупных пожаров

МЧС России ввело требования к фасадным системам после пожара в московском бизнес-центре

Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) утвердило свод правил пожарной безопасности для фасадных систем зданий после нескольких крупных пожаров, распространявшихся по фасадам, пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.

Свод правил вводится с 1 сентября. Документ устанавливает требования к пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте фасадных систем. Также нормы определяют требования к строительным материалам. В ведомстве считают, что правила сократят количество пожаров, основным отличием которых было стремительное распространение огня по фасадам зданий.

Новые нормы были приняты из-за ряда крупных пожаров. Так, в апреле 2013 года во время кровельных работ загорелось 42-этажная башня «Олимп» комплекса «Грозный-Сити». Огонь распространился по фасаду.

Похожее возгорание случилось в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» 3 июня 2022 года в Москве. Огонь распространился по внешней стене здания.