В Псковской области после реставрации открылся храм с фресками XV века

В деревне Мелетово под Псковом открылась для туристов церковь Успения Пресвятой Богородицы

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово Псковского области открывается для посетителей с 15 июля. Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что объект будет доступен для посещения только в течение двух месяцев — с 15 июля по 15 сентября 2022 года, поскольку ремонтно-реставрационные работы еще не закончены. «Посещение церкви Успения в Мелетово будет проводиться для организованных туристических групп (до 11 человек) только по предварительной заявке», — добавили в Псковском музее-заповеднике.

В 2022 году исполняется 560 лет со времени постройки церкви Успения. Храм является образцом средневековой архитектуры псковской школы середины XV века с элементами уникальной фресковой живописи.

В 2018 году Псковский государственный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития мелетовской церкви. Новый музейно-туристический комплекс будет включать в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия — церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы — и объектов инфраструктуры. Сроки реализации — 2018-2024 годы.

Ранее в июне сообщалось, что специалисты автономной некоммерческой организации «Возрождение» займутся реставрацией псковской деревянной церкви XVII века — Варвары Великомученицы на Плехановском посаде.