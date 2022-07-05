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Европе предрекли борьбу за распределение газа

Глава ХДС Мерц допустил борьбу стран Европы за распределение газа

Фото: Unsplash

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц заявил, что дефицит газа в Европе может повлечь за собой «битву за его распределение» среди стран. С таким мнением он выступил в интервью изданию NOZ.

Мерц допустил борьбу стран Европы за распределение газа. «Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — предрек глава ХДС. Он также призвал создать план распределения топлива, который необходимо утвердить странам Евросоза.

При этом политик предупредил о возможных спекуляциях на тему потенциального прекращения поставок российского газа.

«Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ», — заключил он.

Ранее в Европе предрекли подорожание голубого топлива на 50 процентов из-за сокращения поставок. С таким мнением выступил старший аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рон Смит.

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Марина Совина
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