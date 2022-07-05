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Татарский мед и чак-чак из Казани представят на гастрофестивале в Москве

Татарстанские бренды продуктов питания представят на гастрономическом фестивале в Москве

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский чак-чак, победивший в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в 2021-м, представят на одноименном московском гастрономическом фестивале. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Помимо чак-чака республику на фестивале представят, в частности, татарский мед «Татар Балы», татарский чай, виноградный напиток «Эмиз» и утиный казылык «Булгария». Всего в столичном мероприятии примут участие шесть компаний и сельскохозяйственных предприятий региона.

Как заявили в Минсельхозпроде республики, гастрофестиваль станет «очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания».

Фестиваль «Вкусы России» пройдет с 14-го по 17 июля. Всего в нем примут участие 300 брендов из 65 российских регионов, ранее принявших участие в одноименном состязании. Национальный конкурс продуктов питания проводился в 2020-м и 2021-м с целью поддержки малого агробизнеса и популяризации региональных продуктов.

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Евгений Шульгин
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