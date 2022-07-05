Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
1:3
2-й тайм
live
Уфа
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Ростов
7 июля
 (Мск)
Форте
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
9 июля
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Спорт

Почти половина жителей Германии выступила за отказ от участия сборной в ЧМ-2022

48 процентов жителей Германии выступили против участия сборной в ЧМ по футболу в Катаре

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Почти половина жителей Германии выступила против участия сборной страны в чемпионате мира по футболу-2022 из-за нарушений прав человека в Катаре. Об этом сообщает OMGBulletin.

Исследование британской компании YouGov выявило, что 48 процентов немцев считают, что сборной Германии необходимо отказаться от участия в мундиале. Данная позиция связана с политикой страны-хозяйки по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. Поддерживают участие сборной в турнире лишь 26 процентов респондентов.

22 июня издание Daily Mail, ссылаясь на источник в катарской полиции, сообщило, что власти страны-хозяйки могут наказать гостей турнира за случайный секс. Законодательство Катара предусматривает до семи лет тюрьмы за интимную связь вне брака.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте
Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР
Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве в вуз
Территорию у посольства Великобритании в Москве переименовали в площадь ЛНР
Крупный град прошел в Подмосковье и попал на видео
Бритни Спирс высмеяли в сети за небритые подмышки на видео в бикини
Швеция и Финляндия получили статус приглашенных в НАТО стран
Кремль ответил на информацию о переходе на рубли в оплате за СПГ
Шойгу рассказал о новых ракетах для Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.