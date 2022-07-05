Почти половина жителей Германии выступила за отказ от участия сборной в ЧМ-2022

48 процентов жителей Германии выступили против участия сборной в ЧМ по футболу в Катаре

Почти половина жителей Германии выступила против участия сборной страны в чемпионате мира по футболу-2022 из-за нарушений прав человека в Катаре. Об этом сообщает OMGBulletin.

Исследование британской компании YouGov выявило, что 48 процентов немцев считают, что сборной Германии необходимо отказаться от участия в мундиале. Данная позиция связана с политикой страны-хозяйки по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. Поддерживают участие сборной в турнире лишь 26 процентов респондентов.

22 июня издание Daily Mail, ссылаясь на источник в катарской полиции, сообщило, что власти страны-хозяйки могут наказать гостей турнира за случайный секс. Законодательство Катара предусматривает до семи лет тюрьмы за интимную связь вне брака.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.