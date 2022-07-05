Япония запретила импорт золота из России

Япония запретила импорт золота из РФ и оказание аудиторских и консалтинговых услуг России

Правительство Японии ввело запрет на импорт российского золота, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе японского министерства финансов.

В примечании к этому пункту указано, что сроки вступления запрета импорта в силу определят позднее. Кроме того, Япония запретила оказание аудиторских и консалтинговых услуг России. Мера вступит в силу 5 сентября.

«Согласно уведомлению министерства финансов, вводится запрет на оказание трастовых услуг, ведение финансовой отчетности, аудита и консультационные услуги по вопросам управления для Российской федерации», — подчеркивается в документе.

Ранее Япония ввела новые санкции против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. В частности, ограничения коснулись вице-премьера России Дмитрия Григоренко, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, российского виолончелиста Сергея Ролдугина, родственников председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова — Марины, Кирилла и Никиты Мордашовых.