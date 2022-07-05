IIHF отклонила апелляцию России на отстранение от международных турниров

Дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляцию России на отстранение от соревнований

Независимый дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции Федераций хоккея России (ФХР) и Белоруссии на отстранение сборных от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что приветствует принятое решение. По его мнению, оно было принято из соображений безопасности и благополучия хоккеистов, персонала, официальных лиц, журналистов и зрителей.

28 февраля IIHF отстранила сборные Белоруссии и России от участия в турнирах под своей эгидой. Россия лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и молодежного первенства планеты в Омске и Новосибирске. Также отечественная команда не сможет выступить на чемпионате мира 2023 года.

После этого в ФХР сообщили, что не согласны с решением IIHF, назвав отстранение сборной безосновательным. Тогда организация подала заявления в дисциплинарный комитет IIHF, чтобы там пересмотрели санкции.

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