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IIHF отклонила апелляцию России на отстранение от международных турниров

Дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляцию России на отстранение от соревнований

Фото: Janine Muenger / Shutterstock

Независимый дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции Федераций хоккея России (ФХР) и Белоруссии на отстранение сборных от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что приветствует принятое решение. По его мнению, оно было принято из соображений безопасности и благополучия хоккеистов, персонала, официальных лиц, журналистов и зрителей.

28 февраля IIHF отстранила сборные Белоруссии и России от участия в турнирах под своей эгидой. Россия лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и молодежного первенства планеты в Омске и Новосибирске. Также отечественная команда не сможет выступить на чемпионате мира 2023 года.

После этого в ФХР сообщили, что не согласны с решением IIHF, назвав отстранение сборной безосновательным. Тогда организация подала заявления в дисциплинарный комитет IIHF, чтобы там пересмотрели санкции.

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Анастасия Борисова
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