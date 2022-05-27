Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Сегодня
20:10 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
Завтра
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

В ФХР отреагировали на отстранение сборной России от чемпионата мира-2023

В ФХР назвали отстранение сборной России от чемпионата мира-2023 безосновательным

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Федерации хоккея России (ФХР) отреагировали на отстранение национальной сборной от чемпионата мира-2023. Заявление приводится на сайте организации.

В ФХР сообщили, что не согласны с решением Международной федерации хоккея (IIHF). В организации назвали отстранение сборной безосновательным. «ФХР отмечает, что ранее поданные заявления в Дисциплинарный комитет IIHF с целью оспорить неучастие России в международных турнирах и вернуть права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023 будут рассмотрены только 15 июня», — добавили в федерации.

Об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира-2023 сообщалось ранее 27 мая. Об этом было объявлено на конгрессе IIHF. Также стало известно, что турнир, который был перенесен из Санкт-Петербурга, пройдет в Финляндии и Латвии.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира-2022. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
В США изучат возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве
Назван самый важный критерий хорошего резюме
Производитель косметики Wella ушел из России
Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation
Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области
У жены Геннадия Хазанова нашли квартиры в Европе
Китайский автомобиль Great Wall с режимом менструации обругали в сети
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Иран задержал два греческих танкера в ответ на задержание российских кораблей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.