В ФХР отреагировали на отстранение сборной России от чемпионата мира-2023

В ФХР назвали отстранение сборной России от чемпионата мира-2023 безосновательным

В Федерации хоккея России (ФХР) отреагировали на отстранение национальной сборной от чемпионата мира-2023. Заявление приводится на сайте организации.

В ФХР сообщили, что не согласны с решением Международной федерации хоккея (IIHF). В организации назвали отстранение сборной безосновательным. «ФХР отмечает, что ранее поданные заявления в Дисциплинарный комитет IIHF с целью оспорить неучастие России в международных турнирах и вернуть права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023 будут рассмотрены только 15 июня», — добавили в федерации.

Об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира-2023 сообщалось ранее 27 мая. Об этом было объявлено на конгрессе IIHF. Также стало известно, что турнир, который был перенесен из Санкт-Петербурга, пройдет в Финляндии и Латвии.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира-2022. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.