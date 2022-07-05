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Американскому Iridium позволили остаться в России из-за чиновников и силовиков

«Известия»: американский оператор Iridium останется в России

Фото: Lilpop, Rau&Loewenstein / Wikimedia Commons

Американскому спутниковому оператору Iridium позволили остаться в России еще на десять лет. Соответствующее разрешение продлила Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), решение одобрили российские профильные ведомства, в том числе силовые. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Минцифры.

Связь от Iridium «используют чиновники, силовики и предприятия, и альтернативы ей на Крайнем Севере пока нет», уточняет газета. «Специфика Iridium в том, что его группировка космических аппаратов — единственная, обеспечивающая связь в районах Крайнего Севера, где не работают российские спутники, и ее отключение было бы крайне болезненно для этих пользователей», — заявил акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев.

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Другой собеседник издания, пожелавший остаться неизвестным, допустил, что данные Iridium о российских пользователях могут представлять интерес для иностранных спецслужб. «Речь даже не о прямом прослушивании разговоров. Оператор располагает достаточно широким спектром данных о перемещениях и местоположении своих абонентов», — сказал источник.

В октябре 2018 года Минобороны России разместило на портале госзакупок извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов американской спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании, а не, например, российского «Гонца», из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.

Синдром отмены: Россия
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Иван Потапов
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