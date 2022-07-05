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Скончался арестованный за коррупцию владелец российского крематория

В Новосибирске умер арестованный по делу о взятке хозяин крематория и музея смерти Якушин

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Новосибирске скончался владелец крематория и музея смерти 69-летний Сергей Якушин, находившийся под домашним арестом по обвинению в даче взятки. Об этом NGS сообщил сын покойного.

По его словам, вечером 4 июля ему позвонил врач и сообщил о смерти отца. Якушина госпитализировали на прошлой неделе в связи с ухудшением здоровья на фоне онкологии.

Хозяин крематория был задержан осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. Суд поместил его под домашний арест по уголовному делу о коррупции в похоронном бизнесе. По версии следствия, с 2011 по 2019 год Якушин, являвшийся учредителем ритуального агентства, передал через посредников заведующему патологоанатомическим отделением больницы 1,2 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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