Бывший владелец похоронного дома в Сибири задержан полицией спустя год поисков

Бывший владелец новосибирского похоронного дома «Некрополь» и крематория задержан полицией Петербурга спустя год поисков — Сергей Якушин обвиняется в даче взятки должностному лицу при исполнении. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, Якушин был год в федеральном розыске. В Новосибирске у него были крематорий и похоронный дом, этот бизнес он содержал более десяти лет.

В конце 2019 года заведующего патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 1 в Новосибирске обвинили в получении взяток. Он, в свою очередь, дал показания против Якушина — якобы тот платил ему, чтобы медик давал информацию об умерших и их родственниках. Кроме того, медик иногда рекомендовал «Некрополь», если родные умерших просили совета.

По версии следствия, мужчины сотрудничали с 2011 по 2019 год, и за это время патологоанатом получил 1,2 миллиона. Но Якушин успел скрыться, а его осведомителя осудили весной 2020 года — суд назначил ему штраф 4,5 миллиона рублей и запрет на работу в госорганах и органах местного самоуправления на 12 лет.