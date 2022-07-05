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Заместитель Кличко отпросился на учебу в США

Заместитель мэра Киева Усов отпросился на год в США на учебу в Гарвардский университет
Константин Усов

Константин Усов. Фото: Mantan Kali / Wikimedia

Заместитель мэра Киева Константин Усов отпросился на учебу в США. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Усов уже находится в США, где будет учиться в Гарвардском университете на факультете государственного управления.

По его словам, он подал в вуз еще в 2021 году. «Все было скоординировано со многими людьми, в том числе с мэром Виталием Кличко», — подчеркнул заммэра.

По данным издания, Министерство обороны страны разрешило Усову пересечь границу Украины. Также подчеркивается, что заместитель главы города сохранит свою должность и во время пребывания в Соединенных Штатах.

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Алевтина Запольская
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