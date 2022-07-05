37-летняя экс-солистка «Тату» показала фигуру в бикини

Экс-солистка «Тату» Лена Катина показала фигуру в купальнике на отдыхе после свадьбы

Экс-солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина показала фигуру в купальнике во время путешествия после свадьбы. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке певица позировала в воде в компании двух подруг, примерив бикини с разноцветными полосками. Образ знаменитости с распущенными волосами рыжего цвета дополнила цепочка с крестом на шее. «Наконец-то отпуск! Море! Солнце! Релакс!» — подписала она публикацию.

Подписчики оценили кадр 37-летней исполнительницы, пожелав ей хорошего отдыха и сделав комплименты. «Насладитесь летом сполна!», «Королева поп-музыки», «Красавица», «Настоящая русская богиня», «Шикарная», — отметили юзеры в комментариях.

В июне сообщалось, что Катина вышла замуж за предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Пара расписалась в МФЦ и не устраивала торжественный праздник. 40-летний бизнесмен рассказал, что очень нервничал, так как певица опоздала на мероприятие. При этом за месяц до торжества звезда показала помолвочное кольцо стоимостью 13,5 миллиона рублей.