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В ЛНР призвали отодвинуть украинские войска до Киевской области

В Народной милиции ЛНР заявили о необходимости отодвинуть ВСУ до Киевской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Существует необходимость отодвинуть украинские войска до Киевской области таким образом, чтобы их ракеты больше не угрожали населению Донбасса и Луганской народной республики (ЛНР). С таким призывом выступил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, цитату приводит РИА Новости.

«Мы идем дальше, потому что мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, если не отодвинем украинские войска от наших границ на довольно далекое расстояние, по крайней мере на то расстояние, которое не позволяет наносить огневое поражение», — подчеркнул он.

3 июля министр обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Уже 5 июля войска Донецкой народной республики (ДНР) начали переброску подразделение на донецкое направление.

Алевтина Запольская
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