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В Норвегии модернизируют устаревшие американские БТР

Defence Blog: в Норвегии модернизируют устаревшие БТР M113 производства США

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия модернизирует парк устаревших бронетранспортеров (БТР) M113, которые эксплуатируют с 1960 года. Машины производства США получат новое электронное оборудование, пишет Defence Blog.

Бронетранспортеры модернизируют в середине срока службы. Компания MilDef предоставит Норвежскому агентству оборонных материалов (NDMA) оборудование для усовершенствования машин в 2022-2023 годах.

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Отмечается, что модернизированные M113 получат новые дисплеи, компьютеры и сетевое оборудование для управления войсками. Стоимость оборудования, которое поставят в 2022 году, составит примерно 1,1 миллиона долларов, а в 2023 году на модернизацию потратят около 6,7 миллиона долларов.

Серийное производство БТР M113 начали в 1960 году. Базовая версия гусеничной машины получила алюминиевую броню и бензиновый двигатель. В арсенал M113 входит крупнокалиберный пулемет M2HB.

В мае стало известно, что Нидерланды передали Украине боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 без вооружения. БМП стала развитием бронетранспортера M113.

Синдром отмены: Россия
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Даниил Иринин
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