Сотрудник шоу Малахова охарактеризовал работу фразой «чем мерзотнее, тем лучше»

Сотрудник проекта «Прямой эфир» заявил, что накал страстей — главная цель программы

Сотрудник редакции программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» высказался о главных целях передачи. В разговоре с NEWS.ru он также охарактеризовал работу фразой «чем мерзотнее, тем лучше».

Основной целью работы с участниками проектов Малахова собеседник издания назвал создание накала страстей. «Чем мерзотнее это выглядит, тем лучше», — счел сотрудник передачи. Он также рассказал, что героев программы на шоу нередко привлекают к участию таким образом, что многие из них не сразу узнают, что приехали на съемки. «На этом этапе в дело вступают редакторы, которые всячески играют на человеческих эмоциях и пытаются вынуть всю грязь, вскрыть все старые раны и обиды», — отметил работник проекта.

Кроме того, он добавил, что команде Малахова удается переманивать героев других программ к себе с помощью гонораров и уверений в том, что на других передачах им могут не заплатить. Помимо этого, по словам сотрудника программы, для создания сюжетов о проблеме опеки над детьми потенциальных участников шоу уговаривают на съемки, обещая решить эти сложности. Однако зачастую эти обещания не удается выполнить, заключил он.

Ранее бывший сотрудник программ «Пусть говорят» и «Прямой эфир» Вячеслав Тихонов рассказал о работе с Андреем Малаховым. Он заявил, что телеведущий — достойный руководитель.

В конце 2021 года Малахов объяснил интерес к работе ведущим ток-шоу. Журналист заявил, что видит свое предназначение в том, чтобы помогать окружающим с помощью телевидения.