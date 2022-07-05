Бывший подчиненный Малахова раскрыл изнанку работы с ведущим

Бывший сотрудник редакции Малахова описал ведущего словами «достойный руководитель»

Бывший сотрудник программ «Пусть говорят» и «Прямой эфир» Вячеслав Тихонов рассказал о взаимодействии с ведущим проектов Андреем Малаховым. Изнанку работы с ним он раскрыл в серии постов в Twitter.

Тихонов заявил, что работал в редакции Малахова пять лет — три года на Первом канале в передаче «Пусть говорят» и два года на «России 1» в программе «Прямой эфир». «Сам Андрей Малахов — норм чел. Когда на "России 1" он стал владельцем собственного продакшена, он проявил себя и как достойный руководитель. Беспокоился о нуждах редакторов и корреспондентов и об атмосфере в редакции в целом», — описал он телеведущего.

По словам рассказчика, Малахов очень любит современное искусство. Тихонов отметил, что ведущий мог в рабочий день водить своих подчиненных на выставки. Он также добавил, что однажды руководитель сводил коллектив в кинотеатр на просмотр фильма «Выживший». «А там [в кинотеатре], если что, кресла с кнопкой вызова официанта и поп-корн с трюфелем», — отметил экс-сотрудник программы.

Ранее Малахов объяснил интерес к работе ведущим ток-шоу. Он признался, что видит свое предназначение в том, чтобы помогать людям с помощью телевидения. Вместе с тем ведущий отмечал, что за годы работы неоднократно разочаровывался в известных артистах после того, как лично общался с ними.