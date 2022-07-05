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Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане

Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане по техническим причинам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Все 16 ресторанов «Макдоналдс», открытые в Казахстане, приостановили свою работу по техническим причинам. Об этом пишет портал Orda.kz со ссылкой на заявления представителей сети.

Как отмечается, еще накануне пользователи соцсетей начали жаловаться, что рестораны закрываются и отменяют заказы на доставку. Тем не менее компания обещает как можно быстрее разобраться с неполадками и возобновить работу. «Мы обязательно сообщим, когда рестораны снова возобновят свою работу», — сообщили Orda.kz представители «Макдоналдс».

По информации самого издания, там сломалась система оплаты.

17 марта суд в Алма-Ате арестовал франчайзи сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России, Белоруссии и Казахстане Кайрата Боранбаева по делу о хищении средств в особо крупных размерах. Ему принадлежит компания по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания "КазТурбоРемонт"» и ряд других предприятий.

Алевтина Запольская
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