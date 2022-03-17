Франчайзи российского «Макдональдса» арестовали в Казахстане

Франчайзи «Макдоналдса» в России, Белоруссии и Казахстане Боранбаева арестовали за хищения

Суд в Алма-Ате арестовал франчайзи сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России, Белоруссии и Казахстане Кайрата Боранбаева по делу о хищении средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахское Агентство по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, речь идет о пропаже средств в квазигосударственном секторе. Бизнесмен проведет в изоляторе временного содержания как минимум два месяца. Другие подробности дела пока не приводятся.

О задержании Боранбаева стало известно 15 марта. Он является одним из богатейших бизнесменов Казахстана. Ему принадлежат компания по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания "КазТурбоРемонт"» и ряд других предприятий.

Ранее сообщалось, что агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило несколько десятков нелегальных майнинговых ферм, аффилированных с членами семьи Назарбаева. Часть точек, расположенных в Павлодарской области, оказались связаны с братом экс-президента Болатом Назарбаевым и предпринимателем Александром Клебановым.