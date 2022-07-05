Глобальное потепление усилило выбросы метана

Nature Communications: лесные пожары и потепление усиливают влияние метана на климат

Ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре показали, что глобальное потепление гораздо сильнее влияет на выбросы метана в атмосферу, чем считалось ранее. При этом сам метан является мощным парниковым газом, который может усугубить изменение климата. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты проанализировали данные о концентрации метана, собранные в течение четырех десятилетий, чтобы определить, как могла измениться доступность гидроксильных радикалов, которые способствуют очищению атмосферы от парникового газа.

Около 40 процентов выбросов метана происходит из естественных источников, таких как водно-болотные угодья и вечная мерзлота, а 60 процентов выбросов парникового газа приходится на животноводство, добычу полезных ископаемых и свалки. С 2007 года ученые начали фиксировать ускоренный рост содержания метана в атмосфере, хотя до этого времени выбросы газа замедлялись. В настоящее время концентрация превысила 1900 частей на миллиард, что почти в три раза превышает доиндустриальный уровень. В последние два года, несмотря на локдауны из-за пандемии, выбросы метана росли рекордными темпами.

Одним из объяснений является замедление химических реакций, удаляющих метан из атмосферы, например тех, что проходят с участием гидроксильных радикалов. Гидроксильные радикалы также реагируют с угарным газом, а увеличение площади лесных пожаров, вызванных изменением климата, способствует выбросам большого количества CO, что изменяет химический баланс. В среднем молекула окиси углерода живет в атмосфере около трех месяцев, прежде чем подвергнется воздействию радикала, а молекула метана сохраняется около 10 лет. Таким образом, лесные пожары ослабляют гидроксильную защиту против парникового газа.

Согласно результатам исследования, глобальное потепление в четыре раза больше влияет на ускорение выбросов метана, чем предполагали ученые. Повышение температуры способствует производству большего количества метана (например, за счет ускорения активности микробов в водно-болотных угодьях), в то же время происходит замедление удаления метана из атмосферы. Таким образом, последствия изменения климата могут быть гораздо более экстремальными и опасными, считают авторы работы.