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В Британии заявили о нехватке боеприпасов для победы над Россией

The Times заявил, что британской армии не хватит боеприпасов для победы над Россией

Фото: Unsplash.com

В Великобритании заявили, что армии страны не хватит боеприпасов для победы над Россией. Как отметил аналитик The Times Эдвард Лукас, Москва знает о недоукомплектованности вооруженных сил Соединенного королевства и возможности.

В статье приводятся слова отставного генерала Бена Ходжеса, командовавшего войсками США в Европе. Он заявил депутатам парламента, что у британских сухопутных войск на учениях Warfighter в прошлом году «все важные боеприпасы» закончились на восьмой день.

«В случае войны с Россией для британских вооруженных сил станет явью кошмарный сон каждого солдата. Подробности совершенно правильно хранятся в секрете (но для русских они вряд ли им являются). Но общая картина ясна, и она весьма мрачная: у Британии недостаточно сил и средств для выполнения главной боевой задачи», — пишет аналитик.

Отмечается, что на последней военной конференции, посвященной современным конфликтам, стало известно, что в случае реального столкновения с Россией войскам Соединенного королевства хватит боеприпасов не более, чем на два дня.

Ранее британская газета The Guardian заявила, что планы НАТО о противостоянии России, которые объединяют альянс, могут нанести ему ущерб.

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Марина Совина
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