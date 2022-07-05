Норвегии предрекли сокращение добычи газа до 25 процентов

Экономист Бирюков: забастовки в Норвегии могут привести к шоку на рынке европейского газа

Если забастовки в Норвегии продолжатся, то к 9 июля их добыча газа сократится до 25 процентов от общего объема, а нефти — до 15 процентов. Такого мнения придерживается эксперт в области энергетики Максим Бирюков. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что это может привести к шоку на рынке европейского газа.

«Сокращение добычи газа Норвегией до 25 процентов возможно к субботе при условии, если забастовки продолжатся и дойдут до цифр, которые озвучили представители профсоюзов. Если же говорить о нефти, то до 15 процентов», — предрек Бирюков.

Учитывая остановку поставок через российские газопроводы, это может привести к еще большему шоку на рынке европейского газа, добавил он. «Не думаю, что забастовки будут иметь затяжной характер. Если ситуация не стабилизируется, вполне возможно обновление исторических максимумов в спотовых европейских ценах на газ», — заявил эксперт в области энергетики.

Ранее ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Дмитрий Полохин спрогнозировал повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов за тысячу кубометров. По мнению чиновника, рост стоимости энергоносителей спровоцирует ажиотаж в информационном поле после анонсированной ранее остановки работы газопровода «Северный поток».