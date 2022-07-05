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Дырявым носкам нашли применение в хозяйстве

The Sun: тиктокерша посоветовала вытирать пыль старыми дырявыми носками

Кадр: @my_plastic_free_home

Старым дырявым носкам можно найти применение в хозяйстве, считает британская тиктокерша по имени Кейт, автор блога My Plastic Free Home. На пост любительницы уборки обратило внимание издание The Sun.

Чтобы убираться было удобнее, Кейт предлагает надеть носок на руку и вытирать им пыль. «Я не знаю, почему тряпки для пыли не делают такими, это же так просто», — недоумевает она. По ее словам, таким способом удобно протирать от пыли и листья растений.

В том же ролике она посоветовала делать из старых колготок резинки для волос, отрезая от них кольца ткани нужного размера.

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Александра Лисица
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