Дырявым носкам нашли применение в хозяйстве

The Sun: тиктокерша посоветовала вытирать пыль старыми дырявыми носками

Старым дырявым носкам можно найти применение в хозяйстве, считает британская тиктокерша по имени Кейт, автор блога My Plastic Free Home. На пост любительницы уборки обратило внимание издание The Sun.

Чтобы убираться было удобнее, Кейт предлагает надеть носок на руку и вытирать им пыль. «Я не знаю, почему тряпки для пыли не делают такими, это же так просто», — недоумевает она. По ее словам, таким способом удобно протирать от пыли и листья растений.

В том же ролике она посоветовала делать из старых колготок резинки для волос, отрезая от них кольца ткани нужного размера.

Ранее тиктокерша Каролина Макколи научила подписчиков мыть унитаз пеной для бритья. Макколи описывает необычный способ так: сперва надо нанести пену в держатель для ершика, а после обмакнуть его в нее.