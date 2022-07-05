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Блогерша уличила модные бренды в обмане покупателей в примерочных магазинов

Блогерша Бри Ленеган показала изменения фигуры в примерочных магазинов при разном свете

Фото: Shutterstock

Блогерша и фитнес-эксперт Бри Ленеган из Квинсленда, Австралия, уличила модные бренды в обмане покупателей в примерочных своих магазинов. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), насчитывающем более 650 тысяч подписчиков, обратили внимание в Daily Mail.

В течение одного дня 25-летняя девушка фотографировалась в одном и том же нижнем белье в примерочных разных торговых точек. Во время эксперимента Ленеган показала, как свет, ракурс и качество зеркала визуально меняют ее фигуру. Так, например, в помещениях с мягким освещением ее кожа выглядела ровной и упругой, в то время как холодный яркий свет подчеркивал жировые складки и целлюлит на бедрах.

«В одном бутике ты чувствуешь себя превосходно, но другой тебя сильно огорчает. В одном бутике ты кажешься себе стройной, но в другом — выглядишь намного крупнее. Одно зеркало прибавляет тебе сантиметры роста, а другое — лишние килограммы. Этот список можно продолжать бесконечно», — пожаловалась она в описании к серии коллажей.

В мае Бри Ленеган уже демонстрировала обратную сторону идеальных фотографий в примерочных. На размещенных снимках фитнес-эксперт позировала в облегающем платье из ярко-розового трикотажа с разрезами по бокам. На кадре, сделанном при мягком свете, ее тело выглядело стройными. Другое зеркало и резкое освещение подчеркнули округлый живот и рельеф ее фигуры.

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Карина Черных
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