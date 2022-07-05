Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Описаны недостатки танков нацистской Германии

Историк Замулин: немецкие танки массово выходили из строя

Фото: Bundesarchiv / Wikimedia

В ходе Курской битвы, начавшейся 5 июля 1943 года, нацистская Германия задействовала новые танки PzKpfw V Panther («Пантера»), которые массово выходили из строя. Недостатки новых машин повлияли на ход сражения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Юго-Западного государственного университета Валерий Замулин.

В начале битвы тактику ударных группировок немецких войск определило количество и качество бронетехники. У группировки Эриха фон Манштейна было больше танков, чем у Вальтера Моделя, поэтому он мог сохранить машины для сражения под Прохоровкой.

Материалы по теме:
«Немцы цеплялись за каждый рубеж» Как Красная армия поставила финальную точку в Великой Отечественной войне
«Немцы цеплялись за каждый рубеж»Как Красная армия поставила финальную точку в Великой Отечественной войне
9 мая 2022
«Объявили, что советская власть свергнута» Как 90 лет назад приморские староверы восстали против Сталина
«Объявили, что советская власть свергнута»Как 90 лет назад приморские староверы восстали против Сталина
20 мая 2022

Замулин отметил, что Манштейн использовал «Тигры» и «Пантеры» в качестве тарана, сохраняя средние танки PzKpfw III и PzKpfw IV, которые составляли основу его бронетехники.

«При этом бригада «пантер» быстро потеряла свой боевой потенциал. «Пантеры» очень часто, можно сказать, массово выходили из строя по техническим причинам, поэтому сначала ежедневно в бой вводились не больше 30-35 танков, а через неделю — не больше 15-18», — отметил историк.

В феврале историк Алексей Исаев оценил итоги Ржевско-Вяземской операции, которая позволила советским войскам перехватить дорогу Ржев — Великие Луки.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российскую воинскую часть рядом с Украиной атаковали вооруженные люди
Стало известно о гибели горняка из-за обрушения породы в шахте Кузбасса
Из KFC пропала картошка
В «Фиорентине» высказались о будущем Кокорина
Бориса Джонсона обвинили в найме подозреваемого в домогательствах депутата
Бородай объяснил важность контроля над Лисичанском
Описаны недостатки танков нацистской Германии
Volkswagen прекратил производство в Нижнем Новгороде
UniCredit задумал уйти из России с возможностью вернуться
Названы самые модные фасоны брюк на лето
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.