Описаны недостатки танков нацистской Германии

Историк Замулин: немецкие танки массово выходили из строя

В ходе Курской битвы, начавшейся 5 июля 1943 года, нацистская Германия задействовала новые танки PzKpfw V Panther («Пантера»), которые массово выходили из строя. Недостатки новых машин повлияли на ход сражения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Юго-Западного государственного университета Валерий Замулин.

В начале битвы тактику ударных группировок немецких войск определило количество и качество бронетехники. У группировки Эриха фон Манштейна было больше танков, чем у Вальтера Моделя, поэтому он мог сохранить машины для сражения под Прохоровкой.

Замулин отметил, что Манштейн использовал «Тигры» и «Пантеры» в качестве тарана, сохраняя средние танки PzKpfw III и PzKpfw IV, которые составляли основу его бронетехники.

«При этом бригада «пантер» быстро потеряла свой боевой потенциал. «Пантеры» очень часто, можно сказать, массово выходили из строя по техническим причинам, поэтому сначала ежедневно в бой вводились не больше 30-35 танков, а через неделю — не больше 15-18», — отметил историк.

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