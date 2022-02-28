В России оценили итоги битвы за Ржев

В 1942 году началась одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Целью Ржевско-Вяземской наступательной операции было уничтожение основных сил группы армий «Центр». Военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев оценил итоги операции в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что части РККА смогли продвинуться на 80-200 километров и перехватить дорогу Ржев — Великие Луки. Также продвижение войск привело к образованию Сухиничского выступа, который нависал над флангом группы армий «Центр».

По словам Исаева, потери Красной армии в операции составили 272 тысячи человек, а общие потери достигали 800 тысяч. «Такие потери могли быть оправданы обвалом фронта группы армий «Центр», которого, к сожалению, не произошло», — отметил историк. Он подчеркнул, что после операции образовался плацдарм, который позволял немцам нанести удар по столице СССР.

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