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Секретарь Совбеза России пообещал достижение целей спецоперации на Украине

Секретарь Совбеза России Патрушев пообещал достижение целей спецоперации на Украине
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на военную помощь США и Запада Украине и увеличение поставок ей летального оружия. Его слова приводит РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, цель спецоперации — обеспечить защиту людей от геноцида. «Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции России на Украине, подтвердил свою позицию по этому вопросу. Он отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

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Марина Совина
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