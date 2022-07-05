Секретарь Совбеза России пообещал достижение целей спецоперации на Украине

Секретарь Совбеза России Патрушев пообещал достижение целей спецоперации на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на военную помощь США и Запада Украине и увеличение поставок ей летального оружия. Его слова приводит РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, цель спецоперации — обеспечить защиту людей от геноцида. «Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции России на Украине, подтвердил свою позицию по этому вопросу. Он отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.