Секретарь Совбеза России пообещал достижение целей спецоперации на Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на военную помощь США и Запада Украине и увеличение поставок ей летального оружия. Его слова приводит РИА Новости.
По словам секретаря Совбеза, цель спецоперации — обеспечить защиту людей от геноцида. «Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции России на Украине, подтвердил свою позицию по этому вопросу. Он отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.