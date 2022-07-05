Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Патрушев призвал ограничить иностранное участие в важных для энергетики проектах

Секретарь Совбеза Патрушев: нужно ограничить иностранное участие в энергетических проектах
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Иностранное участие в проектах, важных для российской энергетики, надо ограничить, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, это важно для защиты национальных интересов и обеспечения энергетической безопасности страны. Нужно обратить внимание на импортозамещение в российском топливно-энергетическом комплексе, добавил он. «Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения», — отметил политик.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022

Он призвал в короткие сроки обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80 до 100 процентов.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии предрекли Европе борьбу за распределение газа
Блогерша показала способ визуально увеличить грудь за считаные секунды
Российский губернатор показал кадры из обстрелянных приграничных территорий
Психолог сравнила прикосновения с сексом
Разорвавший контракт с клубом КХЛ финн описал отношение к России
Девушка устроилась на работу в кафе и оказалась в тайном борделе
В России заявили об активизации реваншистских устремлений Японии
Лавров обвинил Запад в давлении на СМИ
Раскрыто место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы
Патрушев призвал ограничить иностранное участие в важных для энергетики проектах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.