Патрушев призвал ограничить иностранное участие в важных для энергетики проектах

Секретарь Совбеза Патрушев: нужно ограничить иностранное участие в энергетических проектах

Иностранное участие в проектах, важных для российской энергетики, надо ограничить, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, это важно для защиты национальных интересов и обеспечения энергетической безопасности страны. Нужно обратить внимание на импортозамещение в российском топливно-энергетическом комплексе, добавил он. «Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения», — отметил политик.

Он призвал в короткие сроки обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80 до 100 процентов.

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